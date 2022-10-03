За семь месяцев 10 тысяч человек временно оккупированной Запорожской области получили российские паспорта.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире общенационального телемарафона, пишет Бабель.

По его словам, до оккупации на этих территориях проживало 700 тысяч человек, сейчас там остаются около 400—450 тысяч жителей. Федоров добавил, что этот паспорт не действует даже для выезда во временно оккупированный Крым.

— Российские спецслужбы на пунктах пропуска на Чонгаре просят украинский паспорт, потому что не считают выданный на временно оккупированной территории российский паспорт вообще документом, — рассказал мэр Мелитополя.

Он также отметил, что после того, как 30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированных Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, выдача паспортов перестала быть приоритетной целью для россиян. Теперь они считают, что жители временно оккупированных территорий уже граждане РФ.

Напомним, оккупационное «руководство» на временно захваченных территориях Украины вынуждает местных жителей получать гражданство и паспорта РФ.