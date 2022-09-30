Оккупационное «руководство» на временно захваченных территориях Украины заставляет местных жителей получать гражданство и паспорта РФ.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 30 сентября.

В Мариуполе учителям угрожают увольнением в случае отказа обменивать паспорт на российский.

Другим жителям разрешают не сдавать украинский паспорт при получении российского.

В населенном пункте Токаревка Херсонской области оккупанты предупредили, что в случае неполучения российских паспортов до 1 октября жители подлежат выселению и вывозу за пределы оккупированных территорий.

Напомним, принудительная российская паспортизация граждан Украины, проживающих на территории временно оккупированных Николаевской, Херсонской и Запорожской областей является преступлением .