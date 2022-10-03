Страны Европейского Союза на рабочем уровне договорились о тренировочной миссии для украинских военных. Планируется обучить до 15 тысяч бойцов.

Об этом пишет Spiegel.

По словам дипломатов, участвовавших в переговорах, три тысячи украинских военных пройдут специальную подготовку, в частности, боевую тактику для командиров или курсы для инженеров.

Проект будет называться «Миссия военной помощи Европейского Союза» или сокращен EUMAM. Ожидается, что его согласуют до середины октября.

По информации Spiegel, в кулуарах возникли споры по поводу этой миссии. Польша предложила разместить у границы с Украиной большой тренировочный лагерь для украинцев — хотели обучать боевые группы вплоть до батальона.

В то же время, Германия не планировала развертывать центральный учебный лагерь в Польше. В Бундесвере отметили, что его создание займет много времени. К тому же, такой лагерь должен быть широко защищен от возможного шпионажа со стороны российских спецслужб, вероятных атак или диверсий, ведь известно, что за учениями украинских военных на тренировочном полигоне «Вильдфлекен» россияне наблюдали с помощью беспилотников.

Наконец компромисс нашли. Поляки должны создать небольшой штаб на средства ЕС. А вместо центрального тренировочного лагеря украинцев будут ждать индивидуальные курсы в странах ЕС. Германия уже планирует свои учебные программы. Немецкая армия могла бы учить украинских командиров тактике в центре моделирования боевых действий, а также в стране планируют готовить инженеров, саперов, медиков и других специалистов.

Окончательные детали миссии EUMAM должны быть согласованы в Брюсселе на следующей неделе. Затем проект должен быть принят на официальном заседании Совета ЕС 17 октября.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует создать миссию по подготовке украинских военных . Ее хотят разместить в соседней с Украиной стране.