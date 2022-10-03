Российские военные создают новые искусственные препятствия для выезда украинских мужчин с оккупированных территорий. Вероятно, в Кремле готовятся, чтобы принудительно забрать его в свою армию.

Об этом предупреждает издание El Pais.

— На подконтрольной российским войскам территории контроль и требования украинских граждан для выезда становятся все более интенсивными, особенно для тех, кого оккупанты могут планировать забрать в свою армию, — пишут журналисты.

В El Pais добавляют, что в Москве мечтают, чтобы " украинские мужчины в возрасте от 18 до 35 лет воевали против своих соотечественников ".

— Все это причина эвакуации многих из тех людей, кто в эти дни сумел добраться до города Запорожья с оккупированных территорий, — подытожили в издании.

Как говорил министр обороны Украины, решение о дополнительной мобилизации будет зависеть от Генштаба, поскольку «есть определенные шаги, в частности, связанные с формированием резервов, их подготовкой».