В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, які введені через повномасштабне вторгнення РФ.

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» прокоментував можливість оголошення додаткової мобілізації в Україні.

За словами голови Міноборони, в подальшому все буде залежати від Генштабу, оскільки «є певні кроки, зокрема, пов’язані з формуванням резервів, їхньою підготовкою».

Він додав, що у Великій Британії вже закінчує навчання перша група українських бійців.

— Це десять тисяч, які приїдуть повністю готовими та знаючими, що таке тактична медицина, володіння зброєю. Вони ще будуть усі одягнені та із засобами захисту. Цю ідею підхопили партнери і ми починаємо розгортати місця не лише у Великій Британії, де готуватимуться наші військовослужбовці, і не лише вузькі фахівці, а й піхота, — підсумував міністр.

Як повідомлялося, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов закликав українців не боятися оголошеної в РФ мобілізації.