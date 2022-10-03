Вооруженные силы Украины не останавливаются с успешными контрнаступательными действиями в Херсонской области, освобождая все больше населенных пунктов на юге страны.

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби в интервью Bloomberg.

По его словам, украинской армии удается добиваться важного прогресса на этом фронте.

— Это выглядит не так драматично, как на северо-востоке, но это не менее важно для контрнаступления в целом, — подчеркнул он.

Джон Кирби добавил, что у украинских защитников есть шансы освободить еще много важных населенных пунктов, пока погода не ухудшится ближе к ноябрю-декабрю, когда начнется влажная зима и армии будет трудно выполнять быстрые маневры на местности.

Напомним, что заместитель главы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уверял, что продвижение ВСУ на юге вообще не беспокоит россиян, и поэтому у них никакой тревоги нет. Просит «верить ему».