Пожилой мужчина погиб в очереди на российском блокпоста в Васильевке 3 октября, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона, пишет "Украинская правда" .

— Мы уже четвертый день говорим, что в Васильевке настоящая катастрофа с количеством людей, пытающихся покинуть ТОТ. На вчерашнее утро было 4000 жителей, сегодня составляет более 4500. К сожалению, вчера пожилой мужчина погиб в очереди, не дождавшись своей эвакуации на территорию подконтрольную Украине, – говорит он.

Он рассказал об огромных очередях и на выезд через Крым, хотя все равно этот путь самый безопасный.

По словам Ивана Федорова, на временно захваченных территориях усилилось давление на людей.

Напомним, что утром 30 сентября Россия ударила ракетами по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья.