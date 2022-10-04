Распространение в западных СМИ новостей о подготовке России к нанесению по Украине ядерного удара — очередная стадия информационного терроризма, устроенного РФ, чтобы склонить Украину к переговорам на условиях кремля.

Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины.

В Центре привели в пример публикацию итальянской La Repubblica, которая писала со ссылкой на источники о российской «подлодке с вышедшими на испытания ядерными боеголовками», и статью The Times о том, что Владимир Путин «приказывает отправить в Украину ядерный военный поезд». Также фиксируются многочисленные видео в Twitter о последствиях точечного ядерного удара по Украине. Все это может быть элементом давления на Украину.

В Центре отметили, что РФ будет усиливать ядерный шантаж, поэтому существует большая вероятность разного рода провокаций с ее стороны.

Напомним, руководитель украинской разведки Кирилл Буданов не считает, что Россия может нанести ядерный удар по территории Украины в ближайшей перспективе.