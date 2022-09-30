Глава украинской разведки Кирилл Буданов не считает, что Россия может нанести ядерный удар по территории Украины в ближайшей перспективе.

Об этом сообщил в эфире телемарафона, передает.

— По состоянию на данный момент нет никаких причин считать, что ядерный удар в ближайшей перспективе может быть нанесен территории Украины, — сказал он.

Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Напомним, что в связи с последними угрозами Кремля о возможной защите российских территорий «всеми видами оружия" США усилили отслеживание любых действий российских военных или сообщений , которые могут говорить о том, что Путин отдал приказ применить ядерное оружие.