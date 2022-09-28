В связи с последними угрозами Кремля о возможной защите российских территорий «всеми видами оружия» США усилили отслеживание каких-либо действий российских военных или сообщений, которые могут говорить о том, что Путин отдал приказ применить ядерное оружие.

Об этом говорится в материале Politico.

Однако получение сведений о любом надвигающемся нападении России по определению будет сложной задачей. По словам представителя США, около 20 российских систем вооружений могут нести как обычные взрывчатые вещества, так и ядерные боеголовки малой мощности.

По открытым данным, у России более 1900 тактических ядерных боеголовок, также названных нестратегическими ядерными боеголовками.

— Это все: от крылатых ракет до ядерных торпед, гравитационных бомб и баллистических ракет средней дальности, — сказал чиновник.

Спецслужбы, по словам чиновника, уверены, что Россия не станет рисковать полномасштабной ядерной войной, начав массированное нападение на Украину или страны НАТО.

— Они никогда не будут использовать стратегическое ядерное оружие. Они никогда не запустят межконтинентальную баллистическую ракету и не поставят бомбардировщик (Ту-95) с боеголовками мегатонного класса. Что они будут делать, так использовать оружие ближнего действия. У них есть боеголовки, которые мы называем микроядерными зарядами, мощностью от десятков до сотен тонн, — сказал чиновник

Также известно, что у России есть атомное оружие меньшей мощности для использования на поле боя, равное или превосходящее, в том числе в килотонном диапазоне, бомбы, сброшенные на Японию.

Американское командование и эксперты разведки надеются, что первым признаком того, что Россия решила применить ядерное оружие в Украине, не будет грибовидное облако.

Бывший высокопоставленный чиновник Совета национальной безопасности США, до сих пор консультирующий американское командование, сказал, что заявления Белого дома указывают на то, что они полагаются на широкий набор инструментов для сбора разведывательных данных.

Но что делает это очень сложным, так это то, что в России есть 23 разных системы вооружений двойного назначения, многие из которых она использует в Украине.

— Если у россиян оно есть в арсенале как обычное оружие, можно с уверенностью предположить, что к нему прилагается ядерная боеголовка. Почти каждое оружие, имеющееся у россиян, способно нести ядерную боеголовку. Если это артиллерийская система, если это система ПВО, если это торпеда, если это крылатая ракета, у нее может быть ядерное оружие, сказал источник.

Сообщалось, что европейские и американские политики разрабатывают экстренные планы на случай, если президент России Владимир Путин нанесет ядерный удар по территории Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает , что ядерная угроза со стороны Российской Федерации может стать реальностью.