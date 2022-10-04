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В России удовлетворены, сколько зерна им удалось похитить с оккупированных территорий Украины за 7 месяцев с момента полномасштабного вторжения.
В этом признался аграрный министр РФ Дмитрий Патрушев, пишет германская газета Bild.
Он заявил, что ожидает «хорошего урожая» от аннексированной украинской земли.
— С учетом тех пахотных земель, которые там есть, я думаю, что в российскую копилку прибавится не менее 5 млн. тонн зерновых. Также я думаю, что пойдем и по другим культурам. В этом году ожидается исторический максимум по зерновым – 150 миллионов тонн, из которых около 100 миллионов тонн – это пшеница, – сказал российский министр.
Ранее в Минагрополитики успокаивали, что внутренний рынок Украины обеспечен пшеницей более чем в два раза.
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В России удовлетворены, сколько зерна им удалось похитить с оккупированных территорий Украины за 7 месяцев с момента полномасштабного вторжения.
В этом признался аграрный министр РФ Дмитрий Патрушев, пишет германская газета Bild.
Он заявил, что ожидает «хорошего урожая» от аннексированной украинской земли.
— С учетом тех пахотных земель, которые там есть, я думаю, что в российскую копилку прибавится не менее 5 млн. тонн зерновых. Также я думаю, что пойдем и по другим культурам. В этом году ожидается исторический максимум по зерновым – 150 миллионов тонн, из которых около 100 миллионов тонн – это пшеница, – сказал российский министр.
Ранее в Минагрополитики успокаивали, что внутренний рынок Украины обеспечен пшеницей более чем в два раза.