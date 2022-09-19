В Украине ожидается сбор масличных и зерновых культур на уровне 67 миллионов тонн. В Минагрополитики говорят, что это один из лучших показателей за прошедшие годы.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время брифинга,

— Уже собрана первая часть урожая ранней группы. По результатам года ожидается сбор масличных и зерновых культур на уровне 67 миллионов тонн. Уже намолочено более 19 миллионов тонн. Поскольку пшеница – это критический продукт с точки зрения продовольственной безопасности, внутреннее потребление составляет 7-8 миллионов тонн в год. То есть, внутренний рынок уже обеспечен пшеницей более чем в два раза, — сказал Тарас Высоцкий.

Также он сообщил, что в этом году хозяйства ячменя намолотили 5,5 миллиона тонн, что означает, что животноводство также обеспечено кормами. Что касается гречки, то на сегодня намолочено лишь 30-40% от всех посевных площадей и уже собрали 60 тысяч тонн. За последние 10 лет удалось выйти с производством греки в полтора раза больше, чем внутреннее потребление, даже создали запас.

Уже начался сезон посева озимых культур. Посеяно 90% посевных площадей рапса, пшеница, ячмень и рожь только начинается сезон посева. Поскольку по всей территории Украины идут дожди, аграрии ожидают хорошую урожайность.

— Учитывая площади посевных, все ожидают хорошего урожая в следующем году, который позволит сформировать необходимый запас, — объяснил Тарас Высоцкий.

Напомним, что во временно оккупированной Херсонской области фермеры расстреляли приехавших к ним российских военных, чтобы заставить продать урожай по низким ценам и похитить сельскохозяйственную технику.