Страны Европейского Союза уже никогда не вернутся к довоенному характеру сотрудничества с Россией и ведению бизнеса с РФ как обычно (as usual).

Об этом во время дискуссии в ходе Варшавского форума безопасности сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передает корреспондент Укринформа.

- В Литве всегда знали, что Россия будет использовать пищу, нефть и природный газ для достижения своих геополитических целей, потому что в ее случае это не бизнес и не экономика, а рычаг влияния для принуждения других стран действовать в интересах РФ, - сказала Шимоните.

По ее словам, в начале широкомасштабного вторжения российских войск в Украину среди стран Евросоюза не было единодушия по наказанию агрессора.

«В начале российского вторжения в Украину в ЕС проходили дискуссии о том, платить ли за российский газ в рублях, отказаться от российского газа, вводить ли в эксплуатацию Северный поток-2 и тому подобное», - сказала литовский премьер.

Она отметила, что за семь месяцев войны в европейских странах сформировалось понимание реальности и масштабности угроз, которые Россия представляет миру и безопасности на континенте, а также готовность Москвы использовать все доступные ей средства для дестабилизации стран Евросоюза. В частности, газовый шантаж и создание энергетического кризиса.

- В последние месяцы произошли радикальные изменения и страны Евросоюза начали платить высокие цены за газ, рассчитываясь за длительное пренебрежение угрозами со стороны РФ, которая в последние 10-15 лет формировала зависимость европейских партнеров от ее энергоносителей, - сказала Шимоните.

По ее словам, попытки России запугать Европу привели к кардинальному пересмотру европейскими странами характера сотрудничества с Москвой и существенной корректировке своих внешнеполитических усилий в целом.

- Мы уже никогда не вернемся к ведению бизнеса с Россией как обычно (as usual), - подчеркнула Шимоните.

Украина рассчитывает на введение в восьмом пакете санкций Европейского Союза против России ограничения цен на российскую нефть и въезда граждан РФ в европейские страны, дальнейшее отключение российских банков от SWIFT и персональные санкции против организаторов псевдореферендумов.