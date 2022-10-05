Депутат Европарламента, вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что в альянсе должна начаться усиленная борьба против российской пропаганды.

Его цитируют в СМИ.

— Фальшивые референдумы в Украине сопровождались волной дезинформации, как это произошло в 2014 году в Крыму. В то же время мы наблюдаем ту же тенденцию в Европейском Союзе, где мы видим многочисленные признаки оппортунистов и сторонников РФ в разных государствах-членах: политиков, депутатов, журналистов и обозревателей, — предупредил представитель ЕС.

По его словам, Европейский Союз должен бороться с тем, чтобы внутри блока не осталось поклонников и агентов современной России.

— Пора для Европы сопротивляться и отвергнуть российскую пропаганду, и это является ключевым приоритетом для всех учреждений, — подчеркнул Маргаритис Схинас.

Ранее сообщалось, что в Казахстане отменили мероприятие, которое прославляло СССР, так как этим пользовалась российская пропаганда.