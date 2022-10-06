Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна-агрессор Россия пыталась заказать через третьи страны 200 тысяч бронежилетов и 500 тысяч комплектов зимней одежды, однако получила отказ от Турции.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам главы ведомства, он наблюдает провал могилизации в России и провал обеспечения нового контингента.

— У нас есть точная информация из Турции от наших партнеров, что россияне пытались заказать через третьи страны 200 тысяч бронежилетов и 500 тысяч комплектов зимней одежды. Это значит, что у них с этим беда. Турецкие партнеры им, кстати, отказали, – сказал Алексей Резников.

Глава Минобороны считает, что поражение РФ в войне приведет к замене режима в России.

– Мое понимание – это провал существующего кремлевского режима в России. Соответственно, они примут какие-то кадровые решения, кого-нибудь обвинят, скорее всего, российских военных в провале «специальной военной операции», им нужны чьи-то председатели, — сказал Алексей Резников.

Однако Резников считает, что это уже не выдержит режим.

— Будет замена режима, будет идеальный шторм в России. А мы в этот момент будем двигаться с нашими контрнаступательными операциями при поддержке наших партнеров и будем готовиться к тому, что с новым руководством России с помощью партнеров будет обсуждена новая система гарантий безопасности для Украины, которая приведет к завершению этой войны и выходу нас на все границы, которые признаны международным сообществом в 1991 году, - сказал Алексей Резников.

Ранее сообщалось, что в традиционной войне без использования ядерного или другого оружия массового поражения Украина победит. Это доказывают последние успехи на харьковском и херсонском направлении.