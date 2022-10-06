В Украине ожидают приход 150 тысяч мобилизованных россиян, которые будут направлены на пополнение частей, понесших «безумные» потери на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова на пресс-конференции Forbes «Без розовых очков. Бизнес и государство во время войны» в четверг, 6 октября.

- Следующие 150 тысяч они будут готовить все-таки два-три месяца, а дальше уже будут принимать решения, как использовать, - сказал он, напомнив, что с начала войны потери российских войск только убитыми составляли более 50 тысяч человек, к которым нужно добавить еще вдвое -втрое большие потери ранеными. В то же время он отметил, что мобилизованных нужно еще «одеть, накормить, вооружить».

По словам Министра, в Генштабе ВСУ уже подготовили соответствующие планы на возможные действия врага. В настоящее время, как отметил Резников, необходимо увеличение помощи оружием и боеприпасами со стороны международных партнеров, «чтобы достойно встретить это очередное нашествие орды».

В связи с этим глава Минобороны напомнил об очередном «Рамштайне» на следующей неделе в Брюсселе и встрече министров обороны.

— Нам очень аплодируют за две наши контрнаступательные операции и хотят под это оказывать нам поддержку, — сказал Алексей Резников.

По его словам, также увеличивается выпуск вооружения и боеприпасов в Украине.

Ранее сообщалось, что захваты в украинский плен мобилизованные «древцы», успевшие повоевать на фронте, просят прощения украинцев. Они также призывают других находящихся в Херсонской области российских военнослужащих сложить оружие.