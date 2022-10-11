Министерство иностранных дел РФ перечислило условия, при которых якобы возможно применение ядерного оружия.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Эспрессо.

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заверил, что Москва никому не угрожает ядерным ударом, но в то же время назвал четыре основания, по которым РФ может применить оружие массового уничтожения.

По его словам, Россия может применить ядерное оружие при поступлении информации о старте баллистических ракет в ее сторону или сторону союзников. При применении ядерного или других видов оружия массового поражения против РФ и союзников. Если противник ударит по критически важным государственным или военным объектам, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил. Также Москва может применить ядерное оружие, «если агрессия против страны ставит под угрозу существование государства».

25 сентября Сергей Лавров во время Генассамблеи ООН заявил, что ядерная доктрина будет распространяться на захваченные территории Украины, если оккупанты объявят их частью РФ

Однако уже 8 октября России Сергей Лавров назвал войну между ядерными державами недопустимой.