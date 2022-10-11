Иранские власти в последнее время начали активно наращивать производство обогащенного урана. Это может открыть ему путь к созданию ядерного оружия.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на пока непубличный отчет МАГАТЭ.

Иранские власти начали быстро наращивать возможности по обогащению урана благодаря передовым центрифугам на подземном заводе в Натанге.

Согласно отчету МАГАТЭ, Тегеран продолжает вводить в эксплуатацию все больше передовых центрифуг, несмотря на запрет, предусмотренный ядерным соглашением.

Эти центрифуги гораздо эффективнее, чем, например, IR-1 первого поколения — единственная центрифуга, которую Иран может использовать в соответствии с этим соглашением, чтобы увеличивать свои запасы обогащенного урана.

Также в МАГАТЭ подчеркивают, что переговоры США и Ирана по возобновлению действия соглашения зашли в тупик.

Ранее Министерство финансов США объявило о введении санкций против полиции нравственности иранского режима, а также руководителей силовых структур за жестокое обращение и насилие против иранских женщин и нарушение прав мирных протестующих в стране.