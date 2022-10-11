Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман считает, что закончить войну переговорами с российским диктатором Владимиром Путиным и его преемниками невозможно.

Заявление политика цитирует немецкое издание Bild.

По ее словам, пока у власти в России находится Путин и его преемники, добиться прекращения войны РФ против Украины путем переговоров будет невозможно.

— Это показали смертоносные ракетные обстрелы этой бандой террористов прямо в центре Киева и других городах, – заявила Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

Она отметила, что окончание войны может быть достигнуто только из-за поставок Украине оружия и оказания ей материальной поддержки: «Украина нуждается прежде всего в танках Leopard 2, но она также будет очень благодарна и за поставку боевых машин пехоты Marder».

Парламентарий считает, что в ближайшее время из запасов Бундесвера можно отправить Украине 50 боевых машин пехоты Marder, а возместить потерю для Германии оборонная промышленность может в течение года.

Напомним, с утра 10 октября российско-оккупационные войска выпустили по территории Украины 80 ракет. Наша противовоздушная оборона обезвредила 45 из них. Ракетные и ракетно-авиационные удары наносили из районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода. Кроме того, противовоздушной обороной уничтожены 9 из 12 дронов-камикадзе «Shahed-136».

Повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве. Часть областей обесточены. Власти призывают быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью.