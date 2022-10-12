Генеральный директор Бюро национальной безопасности Тайваня Чэнь Мин-Тун заявил, что Китай изучает опыт войны в Украине для разработки собственной стратегии «гибридной войны» против Тайваня, включая использование беспилотников и психологического давления.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«В этом году коммунистические военные позаимствовали опыт российско-украинской войны, чтобы развить «гибридную войну» против Тайваня и усилить свою боевую подготовку», - сказал Чэнь Мин-Тун, выступая в парламенте.

После августовских учений Китай расширил свою серую зону и гибридную деятельность против Тайваня, особенно с использованием беспилотников, добавил Чэнь.

Тайвань утверждает, что военная кампания Китая в «серой зоне» предусматривает нерегулярную тактику истощения противника, не прибегая к открытому бою, например, частые полеты в зону противовоздушной обороны Тайваня и вынуждение военно-воздушных сил Тайваня активизироваться.

Отмечается, что Тайвань, в свою очередь, тщательно изучает уроки российско-украинской войны, чтобы соответствующим образом отреагировать, если Китай, считающий остров своей собственной территорией, выполнит угрозы применить силу для обеспечения своего суверенитета.

Ранее в Тайване заявили, что китайская армия репетирует нападение на остров.