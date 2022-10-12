В Москве выпустили и приступили к продаже новых карт России, куда включены захваченные и аннексированные украинские территории.
Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство «РИА Новости».
В российском Центре картографии сказали, что карты выпускаются на основании данных Росрегистра.
Сообщается, что карты будут печататься искусственно и малым тиражом.
Напомним, общественная организация крымскотатарского народа подготовила карту взрывов на Крымском полуострове.
В Москве выпустили и приступили к продаже новых карт России, куда включены захваченные и аннексированные украинские территории.
Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство «РИА Новости».
В российском Центре картографии сказали, что карты выпускаются на основании данных Росрегистра.
Сообщается, что карты будут печататься искусственно и малым тиражом.
Напомним, общественная организация крымскотатарского народа подготовила карту взрывов на Крымском полуострове.