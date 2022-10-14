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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в четверг заявила, что не считает ошибочным свое решение увеличить закупку природного газа у России, утверждая, что тогда это было выгоднее сжиженного природного газа.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AP.
Во время своего выступления в Лиссабоне Меркель сказала, что «вы всегда действуете в то время, в котором находитесь» и что она не жалеет о своих решениях.
Ангела Меркель возглавляла правительство Германии с 2005 по 2021 год. Во время ее пребывания у власти был введен в эксплуатацию газопровод «Северный поток-1», а также завершено строительство «Северного потока-2».
Последний газопровод так и не был введен в эксплуатацию, поскольку нынешний канцлер Германии Олаф Шольц остановил процесс его сертификации незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину.
Как сообщалось, правительство Германии в четверг рассекретило документ с оценкой рисков «Северного потока-2», в котором утверждалось, что все большая зависимость от российского газа не угрожает поставкам энергоносителей.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в четверг заявила, что не считает ошибочным свое решение увеличить закупку природного газа у России, утверждая, что тогда это было выгоднее сжиженного природного газа.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AP.
Во время своего выступления в Лиссабоне Меркель сказала, что «вы всегда действуете в то время, в котором находитесь» и что она не жалеет о своих решениях.
Ангела Меркель возглавляла правительство Германии с 2005 по 2021 год. Во время ее пребывания у власти был введен в эксплуатацию газопровод «Северный поток-1», а также завершено строительство «Северного потока-2».
Последний газопровод так и не был введен в эксплуатацию, поскольку нынешний канцлер Германии Олаф Шольц остановил процесс его сертификации незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину.
Как сообщалось, правительство Германии в четверг рассекретило документ с оценкой рисков «Северного потока-2», в котором утверждалось, что все большая зависимость от российского газа не угрожает поставкам энергоносителей.