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На российской авиабазе Оленья на Кольском полуострове у границы Норвегии Россия увеличила количество стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерные заряды.
Об этом пишет норвежское издание Faktisk , ссылаясь на спутниковые снимки компании Planet Labs.
На снимках 7 октября видно, что на базе Оленья расположены семь бомбардировщиков Ту-160 и четыре – Ту-95. Через два дня Planet Labs зафиксировал еще один Ту-160, стоящий на взлетной полосе авиабазы.
Расположение стратегических бомбардировщиков на Оленье необычно, потому что обычно эти самолеты расположены на воздушной базе Энгельса, что в 720 километрах юго-восточнее Москвы.
Военные эксперты, опрошенные Faktisk, считают, что эти маневры могут быть связаны с традиционными осенними учениями «Гром», но допускают и наличие составляющей ядерных угроз путина.
Напомним, что победа России в войне против Украины станет поражением для Североатлантического альянса , заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
На российской авиабазе Оленья на Кольском полуострове у границы Норвегии Россия увеличила количество стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерные заряды.
Об этом пишет норвежское издание Faktisk , ссылаясь на спутниковые снимки компании Planet Labs.
На снимках 7 октября видно, что на базе Оленья расположены семь бомбардировщиков Ту-160 и четыре – Ту-95. Через два дня Planet Labs зафиксировал еще один Ту-160, стоящий на взлетной полосе авиабазы.
Расположение стратегических бомбардировщиков на Оленье необычно, потому что обычно эти самолеты расположены на воздушной базе Энгельса, что в 720 километрах юго-восточнее Москвы.
Военные эксперты, опрошенные Faktisk, считают, что эти маневры могут быть связаны с традиционными осенними учениями «Гром», но допускают и наличие составляющей ядерных угроз путина.
Напомним, что победа России в войне против Украины станет поражением для Североатлантического альянса , заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.