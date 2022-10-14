На российской авиабазе Оленья на Кольском полуострове у границы Норвегии Россия увеличила количество стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерные заряды.

Об этом пишет норвежское издание Faktisk , ссылаясь на спутниковые снимки компании Planet Labs.

На снимках 7 октября видно, что на базе Оленья расположены семь бомбардировщиков Ту-160 и четыре – Ту-95. Через два дня Planet Labs зафиксировал еще один Ту-160, стоящий на взлетной полосе авиабазы.

Расположение стратегических бомбардировщиков на Оленье необычно, потому что обычно эти самолеты расположены на воздушной базе Энгельса, что в 720 километрах юго-восточнее Москвы.

Военные эксперты, опрошенные Faktisk, считают, что эти маневры могут быть связаны с традиционными осенними учениями «Гром», но допускают и наличие составляющей ядерных угроз путина.

Напомним, что победа России в войне против Украины станет поражением для Североатлантического альянса , заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.