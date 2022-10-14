Министерство внутренних дел Финляндии направило запрос на выделение 139 миллионов евро для строительства масштабного ограждения на границе с РФ.

Глава МВД Криста Микконен отметила, что кроме самого забора, за эти средства построят дорожные пути, выкупят земли под строительство и внедрят технологию контроля, передает Yle .

На пилотный проект в дополнительном бюджете в этом году будет выделено 6 миллионов евро, они пойдут на ограждения на юго-востоке страны, где движение через границу наиболее оживленное.

В начале октября премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала предложение департамента пограничной охраны по строительству забора на восточной границе, заявив о желании заручиться широкой поддержкой политических сил по финансированию строительства. На этот счет она назначила заседание всех парламентских партий на 18 октября.

Пограничная служба предложила построить ограждение в важнейших точках границы с Россией, прежде всего вблизи пограничных переходов.

Напомним, замминистра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что его страна завершила строительство защитного барьера на границе с Беларусью.