Заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что его страна завершила строительство защитного барьера на границе с Белоруссией.

Об этом он написал в Twitter 1 октября.

— Нелегальный въезд в Польшу пока невозможен. Сегодня польская граница лучше защищена в Европе, — говорится в сообщении.

Напомним, Финляндия готовит собственное национальное решение, чтобы ограничить или полностью прекратить туристическое движение из России . Это последняя страна Евросоюза, в которой россияне еще могут пересечь сухопутную границу с ЕС за шенгенскими визами.