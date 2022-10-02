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Заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что его страна завершила строительство защитного барьера на границе с Белоруссией.
Об этом он написал в Twitter 1 октября.
— Нелегальный въезд в Польшу пока невозможен. Сегодня польская граница лучше защищена в Европе, — говорится в сообщении.
Напомним, Финляндия готовит собственное национальное решение, чтобы ограничить или полностью прекратить туристическое движение из России . Это последняя страна Евросоюза, в которой россияне еще могут пересечь сухопутную границу с ЕС за шенгенскими визами.
Заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что его страна завершила строительство защитного барьера на границе с Белоруссией.
Об этом он написал в Twitter 1 октября.
— Нелегальный въезд в Польшу пока невозможен. Сегодня польская граница лучше защищена в Европе, — говорится в сообщении.
Напомним, Финляндия готовит собственное национальное решение, чтобы ограничить или полностью прекратить туристическое движение из России . Это последняя страна Евросоюза, в которой россияне еще могут пересечь сухопутную границу с ЕС за шенгенскими визами.