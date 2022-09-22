Финляндия готовит собственное национальное решение, чтобы ограничить или полностью прекратить туристическое движение из России. Это последняя страна Евросоюза, в которой россияне еще могут пересечь сухопутную границу с ЕС за шенгенскими визами.

О таких планах Финляндии сообщил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто, цитируют местные издания Iltalehti и Helsingin Sanomat .

— Финляндия не хочет быть транзитной страной даже для шенгенских виз, выданных другими странами. Мы хотим взять этот трафик [российских туристов] под контроль, – сказал Пекка Хаависто.

По его словам, через Финляндию по-прежнему остается большой туристический поток россиян с шенгенскими визами других стран.

— Опасение состоит в том, что мы останемся единственной пограничной страной, через которую можно приехать из России в Европу за шенгенскими визами, выданными другими странами, — заявил глава МИД Финляндии.

Ранее Финляндия уже существенно ограничивала количество туристических виз , которые выдает сама. С начала сентября Финляндия принимает всего около сотни туристических заявок на визу в Россию в день вместо тысячи, как было раньше.

Однако, по словам Пекки Хаависто, цель состоит в дальнейшем радикальном снижении количества туристов. Министр подчеркнул, что нет моральных оснований, чтобы разрешать россиянам поездки в отпуск в Финляндию или другие страны ЕС в обычном режиме.

После прекращения авиасообщения со столицами европейских государств Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша являются основным маршрутом россиян и белорусов в Европу.

Напомним, Литва, Латвия, Эстония и Польша уже закрыли свою границу на въезд для россиян с шенгенскими визами с 19 сентября. Однако исключение делали для россиян, которые ехали навестить родных или других гуманитарных причин.

Напомним, что отныне гражданам России запрещено въезжать в Латвию, Литву, Эстонию и Польшу с туристическими шенгенскими визами , которые были выданы в любых странах Евросоюза. Они могут пересечь сухопутную границу с ЕС только в Финляндии.