Мэр Николаева Александр Сенкевич поздравил украинцев с Днем защитника и защитниц Украины.

Соответствующее видеообращение мэр опубликовал в своем Telegram-канале.

- Наши непобедимые защитники и защитницы. Благодаря вам, мы сегодня можем жить и работать в украинском Николаеве. Благодаря вам тысячи наших граждан уже могут вернуться в свои дома и встретить свои семьи. Благодаря вам украинский флаг снова развевается в Изюме, Лимане, Великой Александровке и еще в сотнях населенных пунктов, которые вы освободили от российских оккупантов.

Вами увлекается весь мир. Ваше мужество и профессионализм стало примером для всех передовых армий мира. Вами гордится каждый украинец. И каждый украинец стоит за вами крепким тылом. Так всегда будет. Пока есть вы. И пока есть Украина, – сказал Александр Сенкевич.