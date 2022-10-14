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Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель прокомментировал угрозы президента России Владимира Путина относительно применения ядерного оружия.
Во время выступления в Европейской дипломатической академии 13 октября дипломат упомянул слова Владимира Путина о готовности «использовать все имеющиеся в России средства», передает «Радио Свобода».
Жозеп Боррель подчеркнул, что если Россия применит ядерное оружие против Украины, получит мощный неядерный ответ со стороны Запада, которая уничтожит российскую армию.
– Есть ядерные угрозы, и Путин говорит, что он не блефует. Что ж, он не может позволить себе блеф. И должно быть ясно, что люди, поддерживающие Украину, и Европейский Союз, его страны-члены, и США, и НАТО тоже не блефуют. И любая ядерная атака на Украину повлечет ответ – не ядерный ответ, а настолько мощный ответ с военной стороны, что российская армия будет уничтожена, и Путину не стоит блефовать, – сказал Жозеп Боррель.
Он выразил убеждение, что ЕС должен быть готов продолжать Украину, в то же время в поисках дипломатического решения «когда это возможно».
Напомним, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что заявка Украины на членство в НАТО сейчас не принципиальный вопрос.
Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель прокомментировал угрозы президента России Владимира Путина относительно применения ядерного оружия.
Во время выступления в Европейской дипломатической академии 13 октября дипломат упомянул слова Владимира Путина о готовности «использовать все имеющиеся в России средства», передает «Радио Свобода».
Жозеп Боррель подчеркнул, что если Россия применит ядерное оружие против Украины, получит мощный неядерный ответ со стороны Запада, которая уничтожит российскую армию.
– Есть ядерные угрозы, и Путин говорит, что он не блефует. Что ж, он не может позволить себе блеф. И должно быть ясно, что люди, поддерживающие Украину, и Европейский Союз, его страны-члены, и США, и НАТО тоже не блефуют. И любая ядерная атака на Украину повлечет ответ – не ядерный ответ, а настолько мощный ответ с военной стороны, что российская армия будет уничтожена, и Путину не стоит блефовать, – сказал Жозеп Боррель.
Он выразил убеждение, что ЕС должен быть готов продолжать Украину, в то же время в поисках дипломатического решения «когда это возможно».
Напомним, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что заявка Украины на членство в НАТО сейчас не принципиальный вопрос.