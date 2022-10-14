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Ухудшение морального положения, дисциплины и боеспособности русских войск в зонах боевых действий может привести к временному приостановлению наступательных операций.
Об этом говорится в отчете западных аналитиков из Института изучения войны (ISW).
Аналитики считают, что российские отряды все больше деградируют, содержа относительно небольшие и незначительные населенные пункты по всей Донецкой области, в частности в районе Бахмута.
— Подразделения приходят в упадок, они, вероятно, перегруппируются с такими же разрозненными боевыми элементами, что ведет к дальнейшей деморализации и несогласованности в проведении наступательных операций, пишут аналитики, – говорится в отчете.
Попытки России захватить дополнительную территорию, вероятно, еще больше способствуют снижению морального духа и всеобщему истощению боевых возможностей.
Кроме того, продолжаются разногласия между российскими военными группировками. Финансист ППК «Вагнер» Евгений Пригожин пытается отметить своих боевиков на фронте.
В четверг он заявил, что его НПК сама взяла под контроль Иванград, поселок к югу от Бахмута. В свою очередь боевики ДНР заявили, что взяли населенный пункт вместе с группировкой ЛНР. Они также утверждали, что захватили Опросное. Пригожин заявил, что в Опросном продолжаются бои.
Напомним, для восполнения потерь в живой силе российское военное руководство не прекращает практику вербовки наемников, среди которых есть граждане других стран.
Ухудшение морального положения, дисциплины и боеспособности русских войск в зонах боевых действий может привести к временному приостановлению наступательных операций.
Об этом говорится в отчете западных аналитиков из Института изучения войны (ISW).
Аналитики считают, что российские отряды все больше деградируют, содержа относительно небольшие и незначительные населенные пункты по всей Донецкой области, в частности в районе Бахмута.
— Подразделения приходят в упадок, они, вероятно, перегруппируются с такими же разрозненными боевыми элементами, что ведет к дальнейшей деморализации и несогласованности в проведении наступательных операций, пишут аналитики, – говорится в отчете.
Попытки России захватить дополнительную территорию, вероятно, еще больше способствуют снижению морального духа и всеобщему истощению боевых возможностей.
Кроме того, продолжаются разногласия между российскими военными группировками. Финансист ППК «Вагнер» Евгений Пригожин пытается отметить своих боевиков на фронте.
В четверг он заявил, что его НПК сама взяла под контроль Иванград, поселок к югу от Бахмута. В свою очередь боевики ДНР заявили, что взяли населенный пункт вместе с группировкой ЛНР. Они также утверждали, что захватили Опросное. Пригожин заявил, что в Опросном продолжаются бои.
Напомним, для восполнения потерь в живой силе российское военное руководство не прекращает практику вербовки наемников, среди которых есть граждане других стран.