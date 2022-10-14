Центробанк Шри-Ланки заявил, что российская платежная система «Мир» не будет работать на территории страны из-за американских санкций.

Об этом сообщила пресс-служба центробанка в Twitter.

— В связи с санкциями США в отношении платежной системы «Мир», при согласовании с Министерством иностранных дел Шри-Ланки, Центральный банк Шри-Ланки не имеет возможности подтвердить запрос на функционирование карточной системы «Мир» в банковской системе, – говорится в сообщении.

Напомним, в Турции больше не осталось банков, которые работали бы с российской платежной системой Мир . В частности, за частными банками от этой системы отказались государственные банковские учреждения.