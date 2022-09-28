В Турции больше не осталось банков, которые работали бы с российской платежной системой Мир. В частности, за частными банками от этой системы отказались государственные банковские учреждения.

Об этом сообщает NTV.

Такое решение банки приняли после того, как Департамент контроля за иностранными активами Минфина США предупредил о санкциях против финансовых учреждений, использующих платежную систему Мир.

Ранее от работы с российской системой отказались два частных турецких банка Is Bankasi и DenizBank. Таким образом, как отметил «Коммерсантъ», все банки Турции вышли из платежной системы «Мир».

Напомним, что китайская платежная система UnionPay запретила обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в POS-терминалах попавших под санкции российских банков-эквайеров.