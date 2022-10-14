Военно-воздушные силы стран НАТО с 17 по 30 октября проведут в Европе запланированные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.

Об этом сообщает пресс- служба НАТО.

В расписании учений отработка сдерживания ядерных атак противников десятками самолетов в небе над северо-западной Европой. При этом в Альянсе отмечают, что еще это обучение является регулярным, ежегодным и не связано с текущими мировыми событиями, намекая на то, что они не вызваны угрозами россии.

В Steadfast Noon примут участие 14 стран и до 60 самолетов разных типов, среди которых американские стратегические дальние бомбардировщики B-52.

Напомним, на российской авиабазе Оленья на Кольском полуострове у границы Норвегии Россия увеличила количество стратегических бомбардировщиков , способных нести ядерные заряды.