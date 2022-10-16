Усилия России по обстрелам мирных городов Украины, а также мобилизации сотен тысяч резервистов стали заметной эскалацией войны, развязанной Владимиром Путиным, однако это не изменило и не изменит динамики, которая характеризуется все большими успехами ВСУ на поле боя.

Такие оценки представителей западной разведки и военных экспертов обнародовало в субботу американское влиятельное издание The Washington Post .

— Сами по себе ракетные удары не создали значительной стратегической ценности, хотя они повлекли за собой массовые страдания людей и подорвали стабильность жизни в городах, относительно не затронутых боевыми действиями, – отмечается в оценках.

В результате ударов, очевидно, направленных по объектам энергетической инфраструктуры, жилые районы отдельных городов погрузились в темноту и создали дополнительные угрозы для гражданской части населения перед зимними холодами. Однако картина на поле боя характеризуется успехами ВСУ, более ловкими и мотивированными, а также лучше вооруженными по сравнению с громоздкой, плохо оснащенной и истощенной армией России. И такая тенденция прослеживается по крайней мере на обозримое будущее.

— Я ожидаю, что Украина будет продолжать делать все возможное в течение зимы, чтобы вернуть свою территорию и быть эффективной на поле боя, – цитирует издание недавнее выступление в Брюсселе министра обороны США Ллойда Остина.

При этом глава Пентагона подчеркнул, что ВСУ демонстрируют эффективность и успехи как на Востоке, так и на Юге.

По мнению военных экспертов, зимний период может снизить динамику развития событий на поле боя, впрочем, пока «украинцы сохраняют инициативу и динамику». Тем не менее, больше нет ожиданий, что РФ сможет захватить новые территории.

— Украина настолько резко переломила ход боевых действий, что единственная неопределенность сводится к тому, сколько еще территории ВСУ смогут вернуть, а не к тому, сможет ли Россия достичь своих целей, – отметил в этой связи эксперт Института исследования внешней политики в Филадельфии Роб Ли.

Он подчеркнул, что украинская армия теперь значительно превосходит российскую – по вооружению, технике, экипировке и тому подобное – по сравнению с периодом в начале войны. Между тем, Россия продолжает нести большие потери, тогда как Украина стабильно получает поставки нового и технологически передового оружия от своих западных союзников.

Напомним, между США и их западными союзниками растет напряженность из-за ухудшения экономического состояния Украины. Да, американские чиновники все больше побуждают ЕС увеличить финансовую помощь разрушенной войной стране.