Российская оборонная промышленность, вероятно, не успевает производить боеприпасы столь же быстро, как армия РФ тратит их.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

Британцы отметили, что 10 октября 2022 г. Россия выпустила по Украине более 80 крылатых ракет. По данным Министерства обороны Украины, более половины снарядов сбили силы противовоздушной обороны.

— Российская оборонная промышленность, вероятно, не в состоянии производить передовые боеприпасы с той скоростью, какой они тратятся, — говорится в отчете британского Минобороны.

Запас российских ракет дальнего радиуса действия будет и дальше уменьшаться. Вероятно, это ограничит способность россиян поражать желаемые цели в будущем, считают в минобороны Великобритании.

Напомним, Россия, вероятно, заключила контракт с Ираном на поставку беспилотников Arash-2, говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).