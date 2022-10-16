Франция примет на обучение до 2000 украинских военнослужащих в рамках новой совместной учебной миссии Европейского Союза.

Об этом заявил министр вооруженных сил Себастьен Лекорню в интервью Le Parisien .

— Они будут приписаны к нашим частям на несколько недель, – добавил министр, напомнив, что «во Франции уже проходили обучение артиллеристы для систем Ceaser».

По словам министра, подготовка будет проходить на трех уровнях: «Сначала всеобщая подготовка бойца. Затем о конкретных нуждах сообщают украинцы, например, о логистике. И третий уровень обучения на предоставляемом вооружении».

Себастьен Лекорню не согласился, что Франция снабжает мало военной техники по сравнению с другими союзниками.

– По тому, что реально получается, и по эффективности мы можем быть в первой пятерке стран, – сказал он.

Министр подтвердил будущую поставку зенитных систем Crotale, «особенно полезных в борьбе с беспилотниками и воздушными бомбардировками», и это произойдет «в течение двух месяцев».

Франция также изучает по просьбе Украины поставки ракет класса «земля-земля», таких как LRU (системы залпового огня).

Напомним, президент США Джо Байден в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал Украине поддержку Соединенных Штатов , в том числе передовые системы ПВО.