Президент США Джо Байден в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал Украине поддержку Соединенных Штатов, в том числе передовые системы ПВО.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

Президент США осудил ракетные удары россии по Украине и выразил соболезнования близким погибших и пострадавших.

Джо Байден также подчеркнул, что продолжит вместе с союзниками и партнерами привлекать Россию к ответственности за ее военные преступления и зверства.

По его словам, Соединенные Штаты продолжат оказывать Украине безопасность, экономическую и гуманитарную помощь.

Ранее сообщалось, что Германия в ближайшие дни доставит Украине систему ПВО IRIS-T.