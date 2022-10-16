В Россию начали приходить похоронки с сообщениями о гибели в Украине недавно мобилизованных. Оккупанты погибли буквально через несколько недель после оглашения российским диктатором Владимиром Путиным частичной мобилизации.

Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, «первые гробы сейчас возвращаются в Россию из Украины, привозя останки простых россиян, которым сначала обещали скорую «спецоперацию», а теперь призывали идти воевать».

По мнению западных журналистов, их смерть может стать еще одним переломным моментом для России.

В частности, в четверг, 13 октября, Челябинская область сообщила о гибели пятерых мобилизованных солдат из единого военного комиссариата. Еще четыре человека скончались в Красноярском крае.

Ссылаясь на данные российской службы ВBС, The Guardian пишет, что еще 14 человек скончались, не дойдя до фронта, по причинам, включая самоубийства, сердечные приступы, драки и т.д.

Издание также приводит слова Путина, который на пресс-конференции в Казахстане в пятницу, 14 октября, заявил, что в Украине уже воюют 16 тысяч мобилизованных военнослужащих и 222 тысячи россиян уже призваны.

Отмечено, что некоторые из смертей ясно показывают, что мужчин отправляют на войну без должной подготовки.

— Мобилизация в России сопровождается сообщениями о пренебрежении, непонятных смертях и самоубийствах, — указывает издание.

The Guardian также приводит несколько схожих примеров. В частности: во время учений один человек на военной базе под Санкт-Петербургом застрелился и другой житель Сибири перерезал горло в столовой.

Напомним, мобилизованные россияне вынуждены самостоятельно покупать бронежилеты, а снаряжение резервистов остается мизерным.