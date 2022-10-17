Франция передаст Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности Crotale.

Об этом заявил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню, слова которого приводит агентство Associated Press .

— Они (ЗРК Crotale, – прим.) будут особенно полезны в борьбе с беспилотниками и воздушными бомбардировками, – говорит министр.

Он напомнил, что у Франции 12 батарей этих ПВО, но не уточнил, сколько из них направят Украине. Лекарню сказал, что выбывшие из состава французских вооруженных сил ЗРК Crotale изменят более современные системы ПВО Mamba.

Министр отметил, что согласно планам Украина сможет развернуть батареи Crotale через два месяца, в течение которых украинские военные научатся их использовать.

Себастьян Лекорню добавил, что сейчас также ведутся дискуссии по поставкам Украине еще шести САУ CAESAR в дополнение к уже поставленным 18 единицам. Кроме того, Париж изучает украинский запрос на поставку ракет для ударов по наземным целям. Министр пояснил, что французские военные ранее разместили заказы на новые установки CAESAR вместо переданных Украине.

Напомним, министр Израиля по делам диаспоры Нахман Шай призвал оказать Украине военную помощь после сообщений, что Иран планирует поставлять свои ракеты в Россию.