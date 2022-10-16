Россияне приступили к эвакуации «государственных» учреждений из Херсонщины на временно оккупированную территорию АР Крым.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

— Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых «государственных» учреждений. По имеющейся информации, из Херсона на временно оккупированную территорию АР Крым вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда, - отметил Генштаб.

По их данным уровень морально-психологического состояния населения в приграничных районах РФ значительно снизился. В частности, это вызвано отсутствием медицинской помощи гражданским.

Напомним, херсонские партизаны просят жителей 14 населенных пунктов в области срочно эвакуироваться на левый берег Днепра .