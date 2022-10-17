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Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк призывает выгнать Россию из Большой двадцатки.
Об этом он написал в Twitter
Михаил Подоляк считает, что мировые лидеры должны положить конец российскому лицемерию.
«Тот, кто отдает приказы атаковать критическую инфраструктуру, чтобы заморозить гражданских, и организует тотальную мобилизацию, чтобы засыпать фронт трупами, категорически не может сидеть за одним столом с лидерами G20», - отметил он.
Напомним, Канада настаивает на полном исключении Российской Федерации (РФ) из международного сообщества.
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк призывает выгнать Россию из Большой двадцатки.
Об этом он написал в Twitter
Михаил Подоляк считает, что мировые лидеры должны положить конец российскому лицемерию.
«Тот, кто отдает приказы атаковать критическую инфраструктуру, чтобы заморозить гражданских, и организует тотальную мобилизацию, чтобы засыпать фронт трупами, категорически не может сидеть за одним столом с лидерами G20», - отметил он.
Напомним, Канада настаивает на полном исключении Российской Федерации (РФ) из международного сообщества.