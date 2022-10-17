Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк призывает выгнать Россию из Большой двадцатки.

Об этом он написал в Twitter

Михаил Подоляк считает, что мировые лидеры должны положить конец российскому лицемерию.

«Тот, кто отдает приказы атаковать критическую инфраструктуру, чтобы заморозить гражданских, и организует тотальную мобилизацию, чтобы засыпать фронт трупами, категорически не может сидеть за одним столом с лидерами G20», - отметил он.