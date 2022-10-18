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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в условиях российской агрессии против Украины и объявленной в России «долевой» мобилизации безвизовый режим с Россией, возможно, придется пересматривать.
Она подчеркнула, что главное в этом вопросе – безопасность Грузии, сообщает Грузия online .
— Въезд российских граждан в Грузию — действительно вызов. Я бы не сказала, что это угроза, но это вызов. Среди них бывшие граждане Грузии, но есть и граждане России, приехавшие в Грузию по разным причинам. Здесь главное, чтобы общественность была уверена, что используются все механизмы контроля, чтобы не было опасности, — заявила она.
Она также отметила, что в контексте массового въезда граждан России в Грузию грузинское правительство должно «больше информировать общественность о том, что все возможные угрозы и проблемы действительно учтены государством».
В то же время, добавила Зурабишвили, пересмотр визового режима с Россией остается возможным.
— Не исключено, что нам придется пересмотреть визовый режим, который в сегодняшних условиях достаточно либеральный и может быть менее приемлемым в условиях этой агрессии. Но это должно решать правительство вместе с общественностью и путем ее информирования, – сказала она.
Напомним, министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич заявил, что его страна во всем должна быть на стороне Европейского Союза, «даже когда речь идет об остановке действия безвизового соглашения с Россией». Он предложил ввести визовый режим для граждан РФ.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в условиях российской агрессии против Украины и объявленной в России «долевой» мобилизации безвизовый режим с Россией, возможно, придется пересматривать.
Она подчеркнула, что главное в этом вопросе – безопасность Грузии, сообщает Грузия online .
— Въезд российских граждан в Грузию — действительно вызов. Я бы не сказала, что это угроза, но это вызов. Среди них бывшие граждане Грузии, но есть и граждане России, приехавшие в Грузию по разным причинам. Здесь главное, чтобы общественность была уверена, что используются все механизмы контроля, чтобы не было опасности, — заявила она.
Она также отметила, что в контексте массового въезда граждан России в Грузию грузинское правительство должно «больше информировать общественность о том, что все возможные угрозы и проблемы действительно учтены государством».
В то же время, добавила Зурабишвили, пересмотр визового режима с Россией остается возможным.
— Не исключено, что нам придется пересмотреть визовый режим, который в сегодняшних условиях достаточно либеральный и может быть менее приемлемым в условиях этой агрессии. Но это должно решать правительство вместе с общественностью и путем ее информирования, – сказала она.
Напомним, министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич заявил, что его страна во всем должна быть на стороне Европейского Союза, «даже когда речь идет об остановке действия безвизового соглашения с Россией». Он предложил ввести визовый режим для граждан РФ.