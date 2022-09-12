Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич заявил, что его страна во всем должна быть на стороне Европейского Союза, «даже когда речь идет о приостановлении действия безвизового соглашения с Россией». Он предложил ввести визовый режим для граждан РФ.

Об этом сообщает издание Dan.

Ранко Кривокапич выступил с таким предложением после того, как Совет Евросоюза приостановил упрощенный визовый режим с Россией.

— Черногория является преданным партнером Европейского Союза, и министр иностранных дел считает, что наша страна должна быть полностью солидарна с ЕС в этом решении, как это было до сих пор, — заявили в министерстве.

Так что если черногорское правительство согласится с мнением министра иностранных дел, то это будет означать введение виз для граждан Российской Федерации.

Соглашение о безвизовых поездках для граждан России и Черногории действует с 2008 года. Как пишет Dan, россияне могут въезжать в Черногорию и находиться в стране до 90 дней на основании действующего проездного документа, в том числе загранпаспорта.

По данным издания, с 1 июня по 14 августа государственную границу на въезде в Черногорию пересекли 48 193. Так, это на 15% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда въехали 41 802 россиянина.

Напомним, Европейский Союз готовится приостановить действие соглашений об упрощении визового режима с Россией. Это усложнит их поездки и сделает их более дорогими.