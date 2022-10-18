На Чемпионате Украины по боксу сразу две николаевские спортсменки завоевали «золотые» медали.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Федерации бокса Николаева Артем Ильюк.

Первенство Украины по боксу среди юниоров проходило в городе Ровно с 10 по 16 октября. Триумфаторами из Николаева стали Нина Карпенко и Татьяна Кравчук, соревновавшиеся в весовых категориях 81 кг и 57 кг соответственно.

— Девушки уверенно прошли по турниру и заняли первые места. И что немаловажно, они уже не впервые прославляют Николаевщину на престижных соревнованиях. Как президент Федерации бокса Николаева поздравляю Татьяну и Нину с победами! Спасибо, что в такое сложное время преодолеваете трудности, выкладываетесь на полную и боретесь с победами в соревнованиях, – написал президент Федерации Артем Ильюк.

Он также добавил, что девушек отметят финансовым вознаграждением.

Тренером молодых чемпионок является известный николаевский специалист Николай Петрович Хаджиогло.