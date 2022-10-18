|Швидкість вітру:
|1 м/с
|Схід сонця:
|07:13
|Захід сонця:
|18:00
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|2.2 м/с
|Схід сонця:
|07:24
|Захід сонця
|18:01
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|40 грн
|40.5 грн
|EUR
|38 грн
|39 грн
На Чемпионате Украины по боксу сразу две николаевские спортсменки завоевали «золотые» медали.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Федерации бокса Николаева Артем Ильюк.
Первенство Украины по боксу среди юниоров проходило в городе Ровно с 10 по 16 октября. Триумфаторами из Николаева стали Нина Карпенко и Татьяна Кравчук, соревновавшиеся в весовых категориях 81 кг и 57 кг соответственно.
— Девушки уверенно прошли по турниру и заняли первые места. И что немаловажно, они уже не впервые прославляют Николаевщину на престижных соревнованиях. Как президент Федерации бокса Николаева поздравляю Татьяну и Нину с победами! Спасибо, что в такое сложное время преодолеваете трудности, выкладываетесь на полную и боретесь с победами в соревнованиях, – написал президент Федерации Артем Ильюк.
Он также добавил, что девушек отметят финансовым вознаграждением.
Тренером молодых чемпионок является известный николаевский специалист Николай Петрович Хаджиогло.
На Чемпионате Украины по боксу сразу две николаевские спортсменки завоевали «золотые» медали.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Федерации бокса Николаева Артем Ильюк.
Первенство Украины по боксу среди юниоров проходило в городе Ровно с 10 по 16 октября. Триумфаторами из Николаева стали Нина Карпенко и Татьяна Кравчук, соревновавшиеся в весовых категориях 81 кг и 57 кг соответственно.
— Девушки уверенно прошли по турниру и заняли первые места. И что немаловажно, они уже не впервые прославляют Николаевщину на престижных соревнованиях. Как президент Федерации бокса Николаева поздравляю Татьяну и Нину с победами! Спасибо, что в такое сложное время преодолеваете трудности, выкладываетесь на полную и боретесь с победами в соревнованиях, – написал президент Федерации Артем Ильюк.
Он также добавил, что девушек отметят финансовым вознаграждением.
Тренером молодых чемпионок является известный николаевский специалист Николай Петрович Хаджиогло.