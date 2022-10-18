Британский король Чарльз III в ходе визита в шотландский город Абердин встретился с семьями беженцев из Украины, Сирии и Афганистана.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

Как отмечается, в Абердине поселили около тысячи украинских беженцев. В то же время, город готов принять еще больше семей.

На приеме в Городском доме король услышал личные рассказы семей об их эвакуации, прибытии в Абердин и некоторые проблемы, с которыми они столкнулись.

— Для нас большая честь поделиться с королем Чарльзом III тем, как мы, как город, отреагировали на разрушительные мировые события. Для короля было особенно трогательно услышать из первых уст тех, кто непосредственно пострадал в результате конфликта по всему миру; тех, кто потерял свои дома и т.д. Благодаря сочувствию и щедрости организаций и жителей Абердина мы смогли протянуть крепкую и любящую руку дружбы, приветствуя их в нашем городе, - сказал лорд-лейтенант Дэвид Кэмерон, сопровождавший короля во время визита.

Напомним, коронация короля Великобритании Чарльза ІІІ состоится в субботу, 6 мая 2023 года, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне под руководством архиепископа Кентерберийского.