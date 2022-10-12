Коронация короля Великобритании Чарльза ІІІ состоится в субботу, 6 мая 2023 года, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне под руководством архиепископа Кентерберийского.

Об этом сообщается в Twitter Британской короны.

Согласно протоколу, во время церемонии будет коронован король Чарльз III вместе с королевой-консортом. Традиционно, день коронации в Великобритании планируют объявить выходным днем.

Ранее также Чарльз III объявил сына Уильяма, герцога Кембриджского, принцом Уэльским. Теперь он станет первым наследником британского престола после смерти короля. Король уверен, что новый принц Уэльский и дальше будет возглавлять дискуссии в Британии и нацелить внимание туда, где нужна помощь.