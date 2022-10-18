Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Россию и некоторые другие страны необходимо разоружать, потому что они угрожают всему человечеству.

В интервью ERR он также подчеркнул, что если РФ примет решение об использовании тактического ядерного оружия, количество стран, имеющих так называемую «грязную бомбу», резко возрастет.

— Мы считаем, что если Россия примет решение об использовании тактического ядерного оружия, то все страны должны вести себя так, как считают нужным. Но при этом количество стран, имеющих так называемую «грязную бомбу», увеличится в геометрической прогрессии. Это недопустимо, – заявил Алексей Данилов.

Он добавил, что даже страны, выразившие нейтральную позицию по войне против Украины, могут стать объектами угроз со стороны России, именно поэтому РФ и «такие страны как Россия» необходимо разоружить.

— На это должны отреагировать не только наши партнеры, но и весь цивилизованный мир, в том числе страны, сохраняющие в этой войне нейтралитет. Они должны понять, чем это может закончиться, потому что если Путин будет угрожать ядерным оружием, то эти страны могут стать объектом таких угроз со стороны других стран, это лишь вопрос времени. Я считаю, что такие страны как Россия и некоторые другие необходимо разоружать, они не имеют права владеть ядерным оружием, потому что это угроза всему человечеству, — добавил секретарь СНБО.

Алексей Данилов также отметил, что Владимир Путин изменил свою стратегию и тактику, в частности, российский президент «воюет с гражданским населением, но не с нашими военными».

— У него сейчас новая стратегия и новая тактика, новый взгляд на войну. Мы готовы к этому, так что еще раз заявляю — никакие его «страшилки» нас не запугивают. Мы будем двигаться вперед и освободим всю нашу территорию от российских фашистов, – резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, Министр обороны Украины Алексей Резников после утренних атак дронов заявил, что Россия и Иран объединяются, чтобы сеять террор. Он призвал мир совместно противостоять этому.