Министр обороны Украины Алексей Резников после утренних атак дронов заявил, что Россия и Иран объединяются, чтобы сеять террор. Он призвал мир совместно противостоять этому.

Об этом говорится в Twitter главы Минобороны Украины.

— Россия и Иран объединяются, чтобы сеять террор и смерть. «110», «Zolfaghar». Демократии и самые светлые умы мира должны объединиться, чтобы отразить эти атаки и победить зло, заявил Алексей Резников.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, находясь в бомбоубежище после сигнала воздушной тревоги, обратился в Совет Европейского Союза с призывом предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, ввести санкции против Ирана и жесткий девятый пакет санкций против РФ.

В Министерстве иностранных дел Ирана заявили в понедельник, что Тегеран не передавал России беспилотники для использования в войне против Украины.

Как сообщалось, в Киеве в понедельник зафиксировано несколько российских ударов дронами-камикадзе. Один из них попал в жилой дом в Шевченковском районе.

Среди руин жилого дома в Киеве нашли погибших супругов, ожидавших ребенка.