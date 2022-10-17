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Министр обороны Украины Алексей Резников после утренних атак дронов заявил, что Россия и Иран объединяются, чтобы сеять террор. Он призвал мир совместно противостоять этому.
Об этом говорится в Twitter главы Минобороны Украины.
— Россия и Иран объединяются, чтобы сеять террор и смерть. «110», «Zolfaghar». Демократии и самые светлые умы мира должны объединиться, чтобы отразить эти атаки и победить зло, заявил Алексей Резников.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, находясь в бомбоубежище после сигнала воздушной тревоги, обратился в Совет Европейского Союза с призывом предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, ввести санкции против Ирана и жесткий девятый пакет санкций против РФ.
В Министерстве иностранных дел Ирана заявили в понедельник, что Тегеран не передавал России беспилотники для использования в войне против Украины.
Как сообщалось, в Киеве в понедельник зафиксировано несколько российских ударов дронами-камикадзе. Один из них попал в жилой дом в Шевченковском районе.
Среди руин жилого дома в Киеве нашли погибших супругов, ожидавших ребенка.
Министр обороны Украины Алексей Резников после утренних атак дронов заявил, что Россия и Иран объединяются, чтобы сеять террор. Он призвал мир совместно противостоять этому.
Об этом говорится в Twitter главы Минобороны Украины.
— Россия и Иран объединяются, чтобы сеять террор и смерть. «110», «Zolfaghar». Демократии и самые светлые умы мира должны объединиться, чтобы отразить эти атаки и победить зло, заявил Алексей Резников.
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, находясь в бомбоубежище после сигнала воздушной тревоги, обратился в Совет Европейского Союза с призывом предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, ввести санкции против Ирана и жесткий девятый пакет санкций против РФ.
В Министерстве иностранных дел Ирана заявили в понедельник, что Тегеран не передавал России беспилотники для использования в войне против Украины.
Как сообщалось, в Киеве в понедельник зафиксировано несколько российских ударов дронами-камикадзе. Один из них попал в жилой дом в Шевченковском районе.
Среди руин жилого дома в Киеве нашли погибших супругов, ожидавших ребенка.