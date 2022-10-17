В Министерстве иностранных дел Ирана заявили в понедельник, что Тегеран не передавал России беспилотники для использования в войне против Украины.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани во время еженедельной пресс-конференции, пишет Reuters.

— Опубликована новость о том, что Иран предоставил России беспилотники, имеет политические амбиции и распространяется по западным источникам. Мы не предоставляли оружие ни одной стороне воюющих стран, – сказал Насер Канаани.

Командование Воздушных сил ВСУ в понедельник сообщило, что утром 17 октября противовоздушная оборона ликвидировала 11 дронов-камикадзе «Shahed-136». Эти дроны производятся Ираном и используются русскими военными под названием Герань-2.

В Киеве во время утренней атаки иранскими дронами-камикадзе россияне попали по жилому дому в Шевченковском районе Киева, в общей сложности сообщалось о 4 прилетах.

Напомним, Иран ужесточает свои обязательства по поставке оружия России. Теперь страна готова передать РФ ракеты класса «земля-земля», пишет The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников.