Иран ужесточает свои обязательства по поставке оружия России. Теперь страна готова передать РФ ракеты класса «земля-земля».

Об этомпишет The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников.

По их данным, 18 сентября Тегеран направил официальных лиц в Россию для завершения соглашений по дополнительным поставкам оружия. В американской разведке утверждают, что Иран готовит первую партию ракет Fateh-110 и Zolfaghar — баллистических ракет малой дальности, способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян в телефонном разговоре с главой МИД Португалии заявил, что Иран не поставляет и не будет поставлять ни одним странам оружия , которое могло бы быть использовано в войне против Украины.