Австралия отменила решение о признании Западного Иерусалима столицей Израиля.

Об этом пишет BBC.

Министр иностранных дел Пенни Вонг заявила, что этот шаг взорвал мир и поставил под сомнение понимание Австралии с другими странами. В то же время она подчеркнула, что Австралия остается «верным другом» Израиля. Посольство страны будет оставаться в Тель-Авиве.

— Учитывая, как это решение было принято в Австралии, как поспешный ответ на неправильное сообщение в СМИ, мы можем только надеяться, что австралийское правительство решает другие вопросы более серьезно и профессионально. Иерусалим - вечная и объединенная столица Израиля, и ничто никогда этого не изменит, - отметил премьер-министр Израиля Яир Лапид.

В 2018 году бывший президент США Дональд Трамп признал город столицей Израиля. В мае того же года посольство США перенесли из Тель-Авива в Иерусалим.

Через несколько месяцев тогдашний премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что его правительство будет следовать этому примеру. Моррисон заявил, что Австралия немедленно признает Западный Иерусалим, но не перенесет свое посольство из Тель-Авива в мирное урегулирование между Израилем и Палестиной. После выборов в мае 2022 года в Австралии сменилось правительство.

Министр иностранных дел Пенни Вонг 18 октября назвала решение бывшего правительства «циничной игрой» с целью привлечь еврейский электрорат накануне выборов в Австралии.

— Я сожалею, что решение мистера Моррисона заняться политикой привело к изменению позиции Австралии, а также к страданиям, которые эти изменения повлекли многим людям в австралийской общине, которым этот вопрос был небезразличен, — сказала она.

Она подтвердила предыдущую и давнюю позицию страны относительно того, что статус Иерусалима должен быть решен в рамках мирных переговоров между Израилем и Палестиной.

В настоящее время Великобритания рассматривает возможность перенесения своего посольства в Иерусалим. Кроме США, в городе есть диппредставительства Гондураса, Гватемалы и Косово.

Напомним, Верховная Рада приняла проект постановления о признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией и осуждении геноцида чеченского народа.